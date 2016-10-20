Одесса не забывает Жукова, Терешкову, Чапаева и ещё многих настоящих героев

По сообщениям украинских СМИ, седьмая сессия Одесского облсовета приняла обращение к Президенту Украины и главе правительства об отмене распоряжения председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили от 21 мая этого года "О переименовании объектов топонимики в населенных пунктах Одесской области".

Проект решения внес на рассмотрение участников сессии представитель фракции "Оппоблок" Виктор Баранский, сообщает Укринформ.

"Во время встреч с избирателями, жителями Киевского района, многие высказывались против переименования улиц Одессы, которое предусмотрено распоряжением председателя облгосадминистрации. В частности, мной собраны подписи против переименования проспекта Маршала Жукова, улиц Терешковой, 25-й Чапаевской дивизии, переулка Бабушкина", - подчеркнул Баранский.

Депутат Виталий Свичинский заявил, что подобные инициативы и сборы подписей раскалывают общество. "Мне жаль, что депутаты Оппозиционного блока создают такие неприятные прецеденты. Вместо того, чтобы поддерживать идеи национального единения, отдать дань героям Крут, Небесной Сотни, которые отдали жизнь за Украину, они своими действиями сеют раздор в обществе", - подчеркнул Свичинский.

После состоявшихся дебатов, председатель облсовета Анатолий Урбанский поставил проект Обращения на голосование, за него проголосовали 54 из 84 депутатов облсовета.

Одесситы с нетерпением будут ждать реакции президента и правительства на это обращение, хотя результат предсказуем.