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В оккупированный украинскими войсками Краматорск прибыли наемники из Италии и Франции

опубликовано vinodelov в Чт, 20/10/2016 - 18:55 Новость: тема тэги гео
Наемник

На аэродроме, оккупированного украинскими силовиками, «штабного города АТО» Краматорска разведка ДНР обнаружила до 80 наемников из Италии и Франции. Об этом в четверг, 20 октября, на брифинге в Донецке сообщил спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин.

«На аэродроме города Краматорск отмечено местонахождение иностранных наемников, численностью до 80 человек из Италии и Франции», — сказал представитель военного ведомства. По словам Басурина, эти наемники в ночное время выдвигаются в направлении линии фронта (линии разграничения).

Разведка ДНР регулярно фиксирует переброску Киевом иностранных боевиков к фронту на Донбассе. В зоне боевых действий неоднократно были замечены наемники из Грузии и Польши, участвующие в наступательных операциях Украины и снайперских вылазках.

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