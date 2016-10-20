В оккупированный украинскими войсками Краматорск прибыли наемники из Италии и Франции

На аэродроме, оккупированного украинскими силовиками, «штабного города АТО» Краматорска разведка ДНР обнаружила до 80 наемников из Италии и Франции. Об этом в четверг, 20 октября, на брифинге в Донецке сообщил спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин.

«На аэродроме города Краматорск отмечено местонахождение иностранных наемников, численностью до 80 человек из Италии и Франции», — сказал представитель военного ведомства. По словам Басурина, эти наемники в ночное время выдвигаются в направлении линии фронта (линии разграничения).

Разведка ДНР регулярно фиксирует переброску Киевом иностранных боевиков к фронту на Донбассе. В зоне боевых действий неоднократно были замечены наемники из Грузии и Польши, участвующие в наступательных операциях Украины и снайперских вылазках.