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«Тарифное сопротивление»: акции протеста против непомерных цен на коммуналку прошли в 10 городах Украины

опубликовано vinodelov в Чт, 20/10/2016 - 19:24 Новость: тема тэги гео

В четверг, 20 октября, украинцы вышли на улицы городов, чтобы высказать свой протест против людоедских тарифов на коммунальные услуги, установленных властью майданщиков.

Согласно данным телеканала Newsone, люди массово идут на акции протеста и подписывают Манифест — обращение к президенту и правительству Украины с требованиями снизить коммунальные тарифы. Только за два часа от начала акции в городе Сумы этот Манифест подписали более 300 человек, а в Киеве всего за полчаса — более 1000.

Украинцы жалуются на безысходность, ведь если они будут добросовестно платить по коммунальным счетам при нынешних мизерных зарплатах и пенсиях, то им совсем не останется денег даже на еду, не говоря уже обо всем остальном.

Антитарифные протесты 20 октября состоялись в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове, Херсоне, Виннице, Житомире, Сумах. Организатором этой массовой акции протеста стал депутат Верховной рады партии «За Життя» (За Жизнь — ред.) Евгений Мураев, который заявил, что это только начало.

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