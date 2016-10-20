Вместо отвода сил у Станицы Луганской ВСУ ужесточили обстрелы ЛНР

Киевские силовики, сорвав 19 октября очередную попытку разведения сил и средств у Станицы Луганской, в тот же вечер открыли шквальный огонь по позициям Народной милиции в данном районе. Об этом сообщил старший расположенного в районе Станицы Луганской блокпоста Народной милиции ЛНР Николай Кузьмин.

"В час дня была попытка отвода, а уже в 20.20 начался обстрел. Такие действия ВСУ выглядят как насмешка над мирными инициативами ЛНР", - констатировал старший блокпоста.

Кузьмин пояснил, что вместо разведения сил и средств на днях в Станицу Луганскую была направлена 14-я отдельная механизированная бригада, которая постоянно дислоцируется во Владимире-Волынском.

"Они себя называют себя штурмовым подразделением. У них в подразделении танкисты заняли первое место по соревнованиям танкистов на Украине, - уточнил он. - Придя сюда, они начали позиционировать себя как штурмовики и уже угрожают взять Луганск".

Кузьмин сообщил, что за всего за прошедшую ночь киевские силовики осуществили "четыре волны обстрелов"

"За первые две волны у них на повороте напротив нас в 350 метрах в блиндаже стоит БМП-2. Так вот за 40 минут боя она выпустила весь свой боекомплект - 500 снарядов по блокпосту и наблюдательному пункту "Гора", - пояснил представитель оборонного ведомства Республики.

"Можете себе представить интенсивность обстрела. В каждой волне было не менее 5-7 выстрелов из РПГ (ручного противотанкового гранатомета – примечание ЛИЦ)", - добавил Кузьмин.

Он отметил, что последствия обстрела зафиксировали представители Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.