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Главная Срочные новости! Маски сорваны - ВВС Турции защищает ИГИЛ, уничтожает арабских и курдских ополченцев опубликовано Nvb2003 в Пт, 21/10/2016 - 23:41

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По данным собственного корреспондента информационного агентства Анна-Ньюс, находящегося в настоящий момент в Сирии, сегодня ВВС Турции и Западной коалиции во главе с США в течение двух часов наносили штурмовые бомбовые удары по району Африн, где находится сирийское ополчение. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее