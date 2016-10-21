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Срочные новости! Маски сорваны - ВВС Турции защищает ИГИЛ, уничтожает арабских и курдских ополченцев

опубликовано Nvb2003 в Пт, 21/10/2016 - 23:41
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По данным собственного корреспондента информационного агентства Анна-Ньюс, находящегося в настоящий момент в Сирии, сегодня ВВС Турции и Западной коалиции во главе с США в течение двух часов наносили штурмовые бомбовые удары по району Африн, где находится сирийское ополчение.

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:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"