Срочные новости! Маски сорваны - ВВС Турции защищает ИГИЛ, уничтожает арабских и курдских ополченцев
опубликовано Nvb2003 в Пт, 21/10/2016 - 23:41
Аудио&Видео: тема:
Аудио&Видео: тема:
По данным собственного корреспондента информационного агентства Анна-Ньюс, находящегося в настоящий момент в Сирии, сегодня ВВС Турции и Западной коалиции во главе с США в течение двух часов наносили штурмовые бомбовые удары по району Африн, где находится сирийское ополчение.
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
Vladimir
О себе
корреспондент "Анна-ньюз"