Перед министрами иностранных дел Франции, Германии, Украины и России поставлена задача немедленно начать подготовки к выборам на Донбассе. Об этом после окончания переговоров «нормандской четверки» в Берлине заявил президент Франции Франсуа Олланд.

«Это будет основная задача для наших министров на ближайшие дни», — сказал Олланд журналистам. По его словам, этот пункт — один из основных в утвержденной на переговорах «дорожной карте», которую в дальнейшем будут согласовывать министры иностранных дел стран «нормандской четверки».

В разделе «дорожной карты», посвященном сфере безопасности, страны-участницы переговоров взяли на себя обязательства «контролировать немедленное и полное соблюдение режима прекращения огня, отвод вооружений, а также определить, в каких частях украинской территории еще сохраняются трудности с выполнением этих решений».

В гуманитарной сфере президент Франции назвал приоритетным рассмотрение как проблем, связанных с «лицами, лишенными свободы», так и «обеспечение населению Восточной Украины доступа к социальным услугам». Надо думать, речь идет о пенсиях и других социальных выплатах жителям ДНР и ЛНР, которые майданная власть Украины просто присвоила.