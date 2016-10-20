Без цензуры: Осеннее обострение - между жизнью и смертью

Интернет-канал Анна-Ньюс продолжает цикл передач "Без цензуры". И сегодня в гостях у ведущего студии кандидата социологических наук, политолога Дмитрия Соина вновь глава оргкомитета общества по изучению истории наследия Кавказа "Алпан", врач психиатор-нарколог Шахлар Агаханов. Сегодня мы поговорим о проблемах так называемого осеннего и весеннего обострения, которому подвержено большое количество людей, которое может сопровождаться различными психологическими проблемами, депрессиями, обострениями хронических заболеваний и т.д.