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Главная Без цензуры: Осеннее обострение - между жизнью и смертью опубликовано Nvb2003 в Чт, 20/10/2016 - 21:14

Аудио&Видео: тема: персоны: организации: содержание: рубрики: Интернет-канал Анна-Ньюс продолжает цикл передач "Без цензуры". И сегодня в гостях у ведущего студии кандидата социологических наук, политолога Дмитрия Соина вновь глава оргкомитета общества по изучению истории наследия Кавказа "Алпан", врач психиатор-нарколог Шахлар Агаханов. Сегодня мы поговорим о проблемах так называемого осеннего и весеннего обострения, которому подвержено большое количество людей, которое может сопровождаться различными психологическими проблемами, депрессиями, обострениями хронических заболеваний и т.д. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее