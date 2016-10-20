Нацисты «Азова» обвинили Порошенко в сдаче государственного суверенитета и пригрозили свержением

Завершение встречи в Берлине однозначно ставит точку на вопросе украинских территорий. Никаких документов не подписано. Запад откровенно пожелал мира для себя путем сдачи государственного суверенитета Украины. Такое мнение опубликовали на странице карательного батальона «Азов» в одной из социальных сетей.

«Участие президента Украины привело к получению новой задачи — провести выборы в ДНР и ЛНР. Разговоры о миссии ОБСЕ, ее функции и роли — очередной фейк, который маленькой тросточкой держит хоть какую-то видимость достоинства украинской стороны. Вещи следует называть своими именами — происходит сдача государственного суверенитета. Власть поставлена перед прямым выбором — потерять управление, или потерять государство. После встречи с Меркель, Олланд и Путиным этот выбор стал очевидным — украинская власть хочет остаться у власти», — сказано в заявлении «Азова».

Также в террористической группировке категорически против выполнения Минских соглашений и не считают нужным выполнить их в полной мере.

«Президент не может допустить торговли украинским суверенитетом ради сохранения собственной должности и подконтрольных ему чиновников. Никто не наделял Порошенко правом сдавать украинскую землю ни на каких международных переговорах в войну. Так быть не может. У народа нет представительства в парламенте, Кабмине и судах. У в народа остается улица и та же стихия, которая ставит и снимает власть. Реакция будет жесткой», — пригрозили нацисты Петру Порошенко.