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Канцлер Германии Киеву: сначала выборы на Донбассе, а потом контроль над границей

опубликовано vinodelov в Чт, 20/10/2016 - 21:26 Новость: тема тэги гео
Меркель

Украина получит возможность контролировать всю границу на Донбассе только «в конце процесса», то есть после реализации всех остальных пунктов Минских соглашений, как это и было прописано прежде. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге после окончания переговоров «нормандской четверки» в Берлине.

«Украина получит окончательный контроль над собственной границей только в конце процесса, а пока достигли согласия о том, что наблюдатели ОБСЕ могут передвигаться до этой границы. Иногда это возможно, иногда проблематично, и российский президент это отметил», — заявила Меркель.

Она также сказала, что вопрос о вооруженной миссии ОБСЕ нужно ставить в повестку дня только после подготовки к выборам на территориях Донбасса, не подконтрольных Украине. «Когда появится закон о выборах, и процесс подготовки к ним начнется, тогда можно будет говорить и о вооруженной миссии ОБСЕ», — подчеркнула канцлер Германии.

Националисты в Верховной раде уже отреагировали на подобную «зраду» Европы. В частности, руководитель фракции «Самопомичь» заявил о недопустимости проведения выборов в ДНР и ЛНР, а тем более нельзя давать Донбассу особый статус, поскольку это, мол, «уничтожит суверинитет Украины».

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