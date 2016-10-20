Церковный раскол на Украине, как угроза национальной безопасности России

Сегодня в студии интернет-канала Анна-Ньюс Директор фонда поддержки христианских церквей "Международный фонд христианская солидарность" Дмитрий Пахомов и его гость глава отдела по связям с Русской Православной церковью Института стран СНГ - Кирилл Александрович Фролов. Сегодня мы поговорим о церковном расколе произошедшем в Украине, который возглавил самозваный лжепатриарх, лишенный сана и всех степеней священства Филарет(Денисенко). После государственного переворота, произошедшего в Украине, нынешняя власть всё чаще притесняет Православную церковь Московского патриархата, используя и запугивание и методы физического воздействия и давление спецслужб.