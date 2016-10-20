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Главная Церковный раскол на Украине, как угроза национальной безопасности России опубликовано Nvb2003 в Чт, 20/10/2016 - 21:30

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня в студии интернет-канала Анна-Ньюс Директор фонда поддержки христианских церквей "Международный фонд христианская солидарность" Дмитрий Пахомов и его гость глава отдела по связям с Русской Православной церковью Института стран СНГ - Кирилл Александрович Фролов. Сегодня мы поговорим о церковном расколе произошедшем в Украине, который возглавил самозваный лжепатриарх, лишенный сана и всех степеней священства Филарет(Денисенко). После государственного переворота, произошедшего в Украине, нынешняя власть всё чаще притесняет Православную церковь Московского патриархата, используя и запугивание и методы физического воздействия и давление спецслужб. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее