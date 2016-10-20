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Главная Сводка событий Новороссии за 20 октября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Чт, 20/10/2016 - 21:32

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня утром из минометов киевские силовики обстреляли дома мирных жителей на окраине подконтрольной им Станицы Луганской, чтобы обвинить в этом Народную милицию ЛНР. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики майор Андрей Марочко. А также днём подразделения ВСУ открыли огонь из тяжелых орудий и крупнокалиберных минометов по окраинам Ясиноватой, Горловки и села Безыменного на юге ДНР.

В Андреевку на ж/д станцию «Карань» прибыло два вагона с артиллерийскими боеприпасами. В Георгиевку прибыло пять автофургонов также с боеприпасами. Кроме того, к линии фронта под Горловку и Ясиноватую прибыло в общей сложности семь танков и три РСЗО «Град». Разведка ДНР обнаружила появление до 80 наемников из Италии и Франции на аэродроме оккупированного украинской армией Краматорска. Об этом сегодня сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Украинские подразделения за минувшие сутки 481 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Под обстрелами оказались поселки Зайцево под Горловкой, Трудовские, Александровка и Старомихайловка на западе Донецка, сёла Сигнальное и Спартак, а также населенные пункты Ленинское, Саханка и Октябрь на юге страны. «Всего с позиций украинских силовиков было выпущено 40 артиллерийских снарядов, 405 мин калибрами 82 мм и 120 мм и пять танковых снарядов». Также противник активно использовал различные виды стрелкового оружия. В результате обстрелов поселка Ясное на северной окраине Докучаевска повреждения получили шесть домов и газопроводы.

Киевские силовики в нарушение Минских соглашений перебросили в район Станицы Луганской установки реактивных систем залпового огня "Град", бронетехнику, а также автомобили с понтонами и боеприпасами, заявил майор Андрей Марочко. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее