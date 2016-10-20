Посиделки «нормандской четверки» — не помеха обстрелам ВСУ

Украинские оккупанты 20 октября днем открыли огонь из тяжелых орудий и крупнокалиберных минометов по окраинам Ясиноватой, Горловки и села Безыменного на юге ДНР. «С 12:00 по настоящий момент ВСУ обстреливают северную окраину Горловки, окрестности Ясиноватой, в том числе территорию промзоны и Безыменное из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм», — сообщили в минобороны ДНР.

Подтверждают ночную активность ВСУ военкоры и жители ДНР, начав традиционную перекличку в социальных сетях.

Сообщение от военкоров: «Горловка в 21:05 шумно. Широкая Балка: бой, север бой, летит со стороны Светлодарска и со стороны Майорска. Минометы, стрелковое, бронетехника. Активна сторона Дзержинска, северным районам быть на чеку. Также не стихают бои на Светлодарском направлении. Идет охота на БПЛА. Подразделения ВСУ открыли огонь из тяжелых орудий и минометов по окраинам Ясиноватой, Горловки и села Безыменного на юге ДНР, огонь не стихает. С 12:00 по настоящий момент ВСУ обстреливают северную окраину Горловки, окрестности Ясиноватой, в том числе территорию промзоны и Безыменное из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм. Обстрелы продолжаются».

Сообщение от местных жителей: «Макеевка. Медучилище слушаем сторона ЯБП, тяжелое. Восточный слушаем громко. Авдеевка на весь город раскаты тяжёлых залпов… Донецк. Пролетарка — слышно далекое уханье тяжелое. Трудовские бой, Калининский, Дружба — на улице слышно северную сторону. Киевский р-н, Засядько. В районе аэропорта опять тяжело гупают. Ленинский Широкий слушаем громко»…