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Гулять так гулять: депутаты Верховной рады, принимая госбюджет на 2017 год, повысили себе зарплаты почти втрое

опубликовано vinodelov в Чт, 20/10/2016 - 22:59 Новость: тема тэги гео
Зарплата депутата

Парламент Украины, приняв 20 октября в первом чтении госбюджет на 2017 год, заодно повысили себе зарплаты. С января спикер Верховной Рады может рассчитывать как минимум на 48 тыс грн. (около $2000), это без учет доплат и надбавок, которые нередко превышают саму зарплату.

Парламентарии Украины решили пересмотреть уровень своего финансового обеспечения в постановлении «О выводах и предложениях к проекту бюджета на 2017 год». За этот документ в первом чтении и в целом проголосовали 230 депутатов.

В документе указано, что зарплата вице-спикеров парламента может составить 44,8 тыс. гривен, глав комитетов — 43,2 тыс. гривен. Должностной оклад заместителей глав комитетов, а также заместителей руководителей фракций предложено повысить до уровня 41,6 тыс. гривен, главы подкомитета и членов комитетов — 40 тыс. гривен.

Сегодня средняя зарплата депутата Верховной Рады составляет 17,5 тыс. гривен (около $700 грн) — почти в 3 раза выше, чем была в 2015 году. А вот минимальная заработная плата для украинцев с 1 января 2017 года предложена в размере 1600 грн ($61), это аж на 150 гривен (почти на $6 больше!), чем сейчас.

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