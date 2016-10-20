Откровенно: президент Порошенко надеется, что НАТО надавит на Россию

Об этом украинский президент заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Северо-атлантического альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

«Мы надеемся, что наш партнер — НАТО будет давить на Россию для того, чтобы она полностью внедряла минские соглашения, особенно в плане безопасности», — сказал Порошенко.

Напомним: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Альянс поддерживает разработку так называемой «дорожной карты», предложенной на заседании «нормандской четверки» в Берлине 19 октября.

Напомним также, что канцлер Германии ангела Меркель, как участник «нормандской четверки», заявила, что никакого контроля Киева над границей на Донбассе не будет, пока не будут выполнены все предыдущие пункты минского меморандума, включая особый статус Донбасса и выборы, которым так противится власть Украины.