ВМС Великобритании усиливают охрану своих морских границ в связи с движением группы российских военных кораблей, направляющейся в Средиземное море. В состав группы входит авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» с самолетами, крейсер «Петр Великий», противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» и еще 4 корабля, отнесенные британскими источниками к классу вспомогательных. В британских СМИ в связи с переходом кораблей ВМФ РФ через нейтральные воды пишут, конечно, об "угрозе вторжения".

Британские ВМС собираются обеспечить российские корабли своим наблюдательным эскортом, который будет следовать по курсу российской корабельной группы вблизи Великобритании. Если бы не напряженные политические отношения России и Великобритании, то такое внимание могло бы сойти и за «почетное сопровождение». Английские СМИ работает в привычном стиле «холодной войны», раззадоривая своих читателей известным лозунгом «Русские идут».

Русские действительно идут на не новых советских кораблях, чтобы спасать европейцев от угрозы международного терроризма, исходящего из Сирии. Правительства западных стран за это русских ругают. Возможно, из-за проявляющихся системных признаков «политического маразма». Франция отказалась передать России «Мистрали», поскольку не имеет независимой от США внешней политики.

Что в таком случае в перспективе ожидает Европу? Как не сложно догадаться, ничего хорошего. По крайней мере многие союзники "мирового гегемона" это уже испытали. Европа слишком слаба, чтобы быть самостоятельной. Так развиваться, конечно, тоже можно. Примерно также как развивается фикус в горшке своего хозяина. Поливают - он развивается, решают не поливать - он чахнет. Зависимость Европы - не проблема России. Русские не могут быть большими европейцами, чем сами европейцы.