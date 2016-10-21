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"Блеск и нищета политических куртизанок"

опубликовано Артем Смолов в Пт, 21/10/2016 - 00:26 Статья: тема тэги гео
Олланд
Президент Франции Франсуа Олланд продолжает демонстрировать полную покорность французской внешней политики симпатиям администрации Соединенных Штатов Америки. Олланд прокомментировал свою недавнюю встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Французский президент назвал то, что происходит в Алеппо (Сирия) "самым подлинным военным преступлением".

Франция настаивает на прекращении авиаударов в Алеппо со стороны ВВС Сирии и ВКС РФ. В отношении лиц, поощряющие "подобные преступления" Франсуа Олланд готов рассмотреть применение санкций. Президент Франции считает, что необходимо добиться продолжительного перемирия, для чего требуется оказать на Россию и "режим Асада" максимальное давление.

Таким образом, политические цели России и Франции оказались в Сирии противоположными. Впрочем, и на Украине тоже. Руководство Франции очень обеспокоено гуманитарными условиями в Алеппо и совершенно не замечает того, что происходит на окраинах Донецка. То что боевики кому-то там в Сирии отрезали головы или обстреливали жилые кварталы – это тоже французское руководство не напрягает. Напрягает возможность победы над терроризмом без существенных дивидендов для Франции. Так пускай гуманитарная миссия помогает мирным жителям и заодно тем, кто их держит в заложниках.

В принципе это весьма характерно для французской внешней политики, которая проводится на основе европейского прагматизма и полной зависимости в принципиальных вопросах от северо-американского "босса". Имидж «великой державы» как дань истории и «торговая марка».

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