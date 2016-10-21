Характер операции может поменяться

После того как курдские формирования ПДС попытались расширить территорию своего контроля севернее Алеппо (Сирия), турецкое руководство решило этому активно противодействовать. Вечером 19 октября ВВС Турции нанесли серию ударов по позициям курдов. По данным курдских источников, турки в этот период нанесли всего около 20 авиаударов. Турецкие источники сообщили о гибели 160 - 200 бойцов ПДС. Очевидно, удары наносились по заранее разведанным целям.

Вслед за этим, боевики протурецкой "Сирийской свободной армии" атаковали курдов на земле. Судя по косвенным данным, курдские формирования понесли существенные потери. Борьба ведется за контроль над городом Аль-Баб в северной части провинции Алеппо. Обращает на себя внимание тот факт, что накануне "по ошибке" курды были атакованы парой бельгийских самолетов F-16. Вероятно, президент Эрдоган "намек" понял правильно и не стал слишком долго ожидать дальнейшего развития событий.

Между тем, американские политики могут вновь потирать руки. Курды и турки напрямую сошлись на поле боя в Сирии. Хаос от этого только усилится. Куда эта война приведет Реджепа Эрдогана, остается только догадываться. Если он победит курдов - это будут одни последствия, если же курды победят Эрдогана, это будет иной вариант для Турции. Так или иначе, путь назад политику Эрдогану давно отрезан. Впрочем, после попытки военного мятежа в Турции он и сам об этом догадывается.

Ранее турецкий президент делал ставку на торговлю нефтью с представителями ИГИЛ (организация запрещена в России), теперь он рассчитывает на "Турецкий поток", политическую изворотливость и силу своей армии.