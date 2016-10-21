Откровенные разговоры без конструктивных последствий

После очередной встречи в "нормандском формате", которая на этот раз состоялась в Берлине, канцлер ФРГ Ангела Меркель заметила , что стороны переговоров провели "ясный и жесткий обмен мнениями". Речь шла об Украине и Сирии. Позиция главных стран Евросоюза сводится к стандартной поддержке американской политики. В Алеппо (Сирия) от России требуют прекратить бомбардировки и "обеспечить гуманитарный доступ к гражданскому населению".

Если отбросить словесную шелуху, Франция и Германия предлагают не наносить в Алеппо удары по боевикам и обеспечить их снабжение. Германия готова отправлять гуманитарные грузы для населения в зону контроля боевиков. Российские представители в ответ сообщили, что продление "гуманитарной паузы" возможно, но западным странам необходимо хотя бы отделить террористов от "умеренной оппозиции". Российская делегация все еще рассчитывает на "здравый смысл" американских партнеров. Вероятно, опасаясь выходить за пределы этого политического вектора.

Кроме того, Россия предлагает активизировать работу по разработке и принятию новой конституции, чтобы конфликтующие стороны в Сирии смогли решить противоречия политическим, а не военным путем. Ангела Меркель считает, что именно Россия несет "большую часть ответственности" за гуманитарную обстановку в Сирии. По ее мнению, нужно немедленно прекратить бомбардировки в Алеппо, потому что с терроризмом нужно бороться, но не ценой 300 тысяч жителей, которые погибают или были вынуждены бежать из этого города.

Эти бы слова также услышать во время обстрелов Донецка, но их почему-то западные лидеры не произносят. Одним словом, если Россия будет плохо слушаться Евросоюза, тогда дискуссия о санкциях продолжится. Однако, речь может пойти не только о санкциях, но и о "военных преступлениях". То есть, санкции могут быть персональными и адресными.

Франсуа Олланд аналогично добивался прекращения бомбардировок Алеппо, не обращая особого внимания на бомбардировки Донецка. Просто в данном случае, вероятно, второе менее важно. То, что в ходе реализации "норманского формата" Киев занимается в Донбассе откровенным терроризмом, впрочем, точно также как и в Крыму, это вероятно, тоже не может быть предметом политического торга. Потому что, для представителей западных стран это естественно. «А что естественно, то не безобразно».

В целом, состоялась очередная встреча сторон, защищающие совершенно противоположные политические позиции. Евросоюз, руководители которого довольно близки в своих действиях к "политическому маразму", пытаются навязать повестку своего хозяина - Соединенных Штатов. Российские представители все еще ищут сходных позиций от людей, которые мало за что реально отвечают. Главная европейская политическая ответственность - не иметь своего мнения. И присматривать за тем, чтобы самостоятельность не имели и другие. Что в политике на Украине, что в Сирии. Добиться каких-либо прорывов на таком фоне - это действительно "ненаучная фантастика".