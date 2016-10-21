Сводка событий в Сирии за 20 октября 2016 года

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина принято решение о продлении "гуманитарной паузы" еще на сутки. Это решение поддержало руководство Сирии.

По итогам встречи «нормандской четверки» президент России Владимир Путин заявил следующее: "Я проинформировал наших европейских партнеров о нашем видении того, что там происходит и что нужно было бы сделать в ближайшее время для борьбы с терроризмом, для искоренения терроризма на сирийской земле. Для того чтобы этот очаг и в будущем не возродился, и, разумеется, что нужно сделать для того, чтобы наши усилия привели к окончательному урегулированию.

И прежде всего, конечно, мы здесь говорили о политической составляющей этого процесса, - сказал президент. - Я еще раз напомнил нашим коллегам о том, что в этом ключе Россия предлагает активизировать работу по разработке и принятию новой конституции, на основе которой можно было бы провести предварительные выборы и добиться согласования позиций предварительно между всеми конфликтующими сторонами. Разумеется, с привлечением всех стран региона, которые вовлечены в этот процесс.

Мы проинформировали также о нашем намерении, о намерении российской стороны продлить - насколько это будет возможно, исходя из реально складывающейся ситуации на территории, - продлить паузу в нанесении авиационных ударов. И действительно, мы готовы это делать до тех пор, пока не столкнемся с активизацией бандформирований, засевших в Алеппо. Мы рассчитываем на то, что наши партнеры, прежде всего американские партнеры, сделают все, что они обещали до сих пор, по разведению террористов "Джебхат ан-Нусры" и иже с ними таких же террористических организаций от так называемой здоровой части оппозиции, чтобы нам было понятно, как мы можем вместе дальше продолжать совместную работу".

В ходе телефонного разговора с госсекретарем США Джоном Керри глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что боевики "Джебхат ан-Нусры" препятствуют эвакуации населения из Алеппо. Глава российского МИДа указал на то, что не только мирным жителям, но и участникам незаконных вооруженных формирований предоставлены возможности беспрепятственно покинуть город Алеппо, однако боевики срывают прекращение огня и препятствуют эвакуации населения.

Сергей Лавров особо подчеркнул, что США должны выполнить свое давнее обещание отделить отряды "умеренной" оппозиции от террористических группировок.

Дипломаты условились о том, что российские и американские эксперты продолжат работу по вопросам сирийского урегулирования.

ООН приветствует начало действия гуманитарной паузы в Алеппо и рассматривает ее как прямой ответ на требование о медицинской эвакуации из города, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. «Мы, ООН, рассматриваем эту паузу как прямой ответ на срочное требование о медицинской эвакуации и помощи тем, кто был ранен или тяжело болен внутри восточного Алеппо. Особенно, с учетом разрушения медицинских учреждений. Это требование ООН было на столе переговоров несколько недель. И предваряло так называемый «план де Мистуры», – приводит его слова РИА «Новости».

Де Мистура подчеркнул, что «ООН приветствует эту одностороннюю гуманитарную паузу, потому что любое прекращение огня или пауза всегда приветствуется».

«Но это не начало так называемого «плана де Мистуры», который нацелен на постоянное прекращение боевых действий в Алеппо. План еще не начал выполняться. Мы пока говорим о медицинской эвакуации из Алеппо», – добавил спецпосланник ООН.

Командование правительственной армии Сирии распространило заявление, в котором предупредило о намерении уничтожить военные самолеты Турции всеми возможными средствами при повторном нарушении воздушного пространства Сирии.

В заявлении говорится, что режим Эрдогана несет ответственность за гибель 150 мирных граждан в деревнях Хассаджек, Вардия и Хесья в результате авиаударов турецких ВВС.

НАТО опасается, что направляющиеся в Средиземное море российские военные корабли могут быть использованы для ударов по Алеппо. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что Бельгия не участвовала в авиаударах под Алеппо, согласно данным Министерства обороны королевства. «Я могу подтвердить только информацию, которую озвучил только что министр обороны. По информации, которую я получил от Министерства обороны, Бельгия не участвовала в авиуадарах под Алеппо. Безусловно, парламент Бельгии в ближайшие дни получит возможность получить от Минобороны информацию о действиях наших военных в Сирии»,— сказал он.

Данные российских и сирийских радаров подтверждают факт нанесения самолетами ВВС Бельгии удара по селению Хассаджек под Алеппо, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. «Россия располагает эффективными средствами ПВО, позволяющими вести круглосуточный мониторинг воздушной обстановки практически над всей территорией Сирии. Кроме нас, контроль воздушного пространства ведут и средства ПВО Сирии, которые за последний год были восстановлены»,— приводит ТАСС его слова.

«Средства воздушного контроля зафиксировали взлет бельгийских F-16 с аэродрома Ас-Салти в Иордании в 01:34 мск. Истребители вошли в воздушное пространство Сирии в 02:37 в 115 км северо-восточнее Дейр-эз-Зора. «Находясь в воздушном пространстве Сирии, бельгийские самолеты с 02:52 осуществляли дозаправку в воздухе в районе Дейр-эз-Зора от американского топливозаправщика KC-135 и затем продолжили полет в северо-западном направлении... В 03:35 самолеты нанесли авиационный удар по курдской деревне Хассаджек в провинции Алеппо, в результате которого погибло шесть граждан и было ранено четыре человека. С 04:19 оба бельгийских самолета выполнили повторную дозаправку от американского топливозаправщика КС-135 и осуществляли воздушное патрулирование в районе города Азаз севернее Алеппо»,— сказал Игорь Конашенков. Затем, по данным военных, бельгийские самолеты взяли курс на Ирак и в 07:25 покинули воздушное пространство Сирии.

Доказательства причастности бельгийских F-16 к авиаудару в Сирии, предоставленные Россией, сфабрикованы, заявил министр обороны Бельгии. Он потребовал от Москвы официального опровержения

В сообщении министра обороны Бельгии Стивена Вандепута говорится, что оборонное ведомство России передало военному атташе бельгийского посольства в Москве «так называемые доказательства, которые должны были продемонстрировать, что F-16 бельгийских ВВС были ответственны за авиаудар в районе Алеппо». Переданные доказательства «состоят из карты с маршрутом полета, который якобы выполняли бельгийские самолеты», рассказал бельгийский министр. «Из этой карты следует, что идентификационные номера «свой-чужой» не принадлежат бельгийским ВВС, что доказывает, что утверждения Минобороны России являются сфабрикованными», — подчеркнул Вандепут.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, осталось без изменений – 817. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 43 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Дамаск (19), Алеппо (18), Хама (4) и Латакия (2).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Санкции в отношении России из-за ситуации в Сирии не являются предметом обсуждения и решений на саммите Евросоюза, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. «Вопрос о санкциях против России в отношении Сирии - это не вопрос для обсуждения и принятия решений сегодня, как и три дня назад на заседании министров иностранных дел в Люксембурге», - передает ее слова РИА «Новости». По ее словам, «конечно, все варианты всегда открыты». «Но сегодня ЕС работает, в первую очередь, над срочной доставкой гуманитарной помощи в Алеппо, спасением жизней и (стремится) гарантировать, чтобы дипломатические каналы позволили как можно дольше продлить перемирие, а также создать политические возможности для поиска решения конфликта», - заявила глава европейской дипломатии.

Ранее премьер Швеции Стефан Левен заявил, что единства в Евросоюзе о необходимости санкций против России из-за ситуации в Сирии нет.

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз не примет решений по России на саммите в четверг, но необходимо иметь возможность ввести санкции по Сирии, если преступления в стране продолжатся.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что не видит поводов для оптимизма в отношении ситуации в Сирии. Тем не менее, нельзя прекращать попытки урегулировать конфликт. «Нет повода для оптимизма, однако мы несем ответственность, и, несмотря на упущения в прошлом, она не позволяет нам ограничиваться простым возмущением по поводу того, что происходит», — сказал Штайнмайер. Дипломат также отметил, что долгосрочное прекращение огня необходимо в первую очередь жителям города Алеппо. Именно оно позволит перейти к политическому процессу и нормализации обстановки.

В гуманитарной операции в Сирии теперь участвует Сербия: первая партия продуктов питания, медикаментов и одежды из этой страны будет доставлена самолетом ВКС России. Всего из Сербии планируется доставить в Сирию более 40 тонн консервированных продуктов питания, муки, растительного масла, одежды, медикаментов.

Алеппо. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, обстреляли из минометов и стрелкового оружия квартал Хай-эль-Антари в городе Алеппо.

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы «3000», Сулейман-Халяби, Аль-Майдам, Шейх-Максуд, Ариан, Эль-Халидия, Хай-эль-Антари, цементный завод, военную академию Эль-Асад, торговый центр «Кастелло» и позиции правительственных войск в районе кварталов «1070», Рамуси, Лерамон, Хай-эль-Ансари и цементного завода, а также населенного пункта Биньямин.

На протяжении четверга, 20 октября, в городе действовал режим гуманитарной паузы.

Террористы убили 14 представителей местных органов самоуправления восточного Алеппо. Расправу совершили боевики группировки «Ахрар аш-Шам» за то, что те призывали покинуть захваченные боевиками районы.

Снайперы «Ан-Нусры» открыли огонь по гуманитарным коридорам в Алеппо. Они также устроили стрельбу по толпе мирных жителей, которые собрались у входа в гуманитарный коридор в районе Бустан аль-Каср.

Из восточного Алеппо вышли восемь раненых боевиков. На пропускном пункте в районе рынка Сук-эль-Хай они были встречены представителями местных органов власти. Им оказали необходимую медицинскую помощь, накормили и на автобусе доставили на подконтрольную боевикам территорию.

Неизвестно, как именно исламисты получили ранения, однако в осажденных кварталах шли стычки между различными группами джихадистов, поводом к которым послужили разногласия по вопросу допустимости пропуска грузовиков с гуманитарной помощью и эвакуации мирных жителей.

Три российских офицера получили легкие ранения в результате обстрела экстремистами гуманитарного коридора в районе Эль-Машарка в Алеппо.

ООН не смогла в четверг начать гуманитарную операцию в Алеппо, так как не получила разрешения на медэвакуацию от всех сторон конфликта, заявил советник спецпосланника по Сирии Ян Эгеланн. По его словам, ООН рассчитывает, что медицинская эвакуация из восточного Алеппо может продлиться четыре дня.

Заминированый автомобиль взорвался у города Азаз, 2 человека погибли, еще 13 получили ранения.

По заявлению Турецких силовиков, военно-воздушные силы Турции нанесли 26 авиаударов по 18 целям сирийских курдов. Отмечается, что в результате ударов погибли от 160 до 200 бойцов. При этом было разрушено девять зданий, один бронетранспортер и четыре других транспортных средства.

Авиация коалиции у города Washiyah уничтожила тактическую единицу и транспортное средство ИГ.

Латакия. В населенном пункте Айн-Эль-Кантара и крепости Тубал были применены беспилотные летательные аппараты с взрывным устройством, пострадавших нет.

Хама. Боевики обстреляли н.п. Мардес, позиции правительственных войск в районе населенного пункта Скандария и ТЭС в населенном пункте Махарда.

Частям Сирийской Арабской Армии во взаимодействии с Силами национальной обороны удалось отразить ночную атаку террористов ИГ на позиции проправительственных сил юго-восточнее Акариба и Аль-Мафкара аш-Шаркы, а также на участке нефтепровода, пролегающем восточнее Саламии (Фото 1).

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Дума, Блелие, Джобар, Бала-Эль-Кадима и Кафер-Батна, ферму в населенном пункте Хараста, позиции правительственных войск в районе ферм Кусаир и высоты с отметкой 612.

Обстрелам прочих боевиков подверглись н.п. Хауш-Насри, Джобар и Дума, школа медицинской службы в населенном пункте Хараста, спортивная площадка в населенном пункте Джобар, больница Ибн-эль-Валид, школа медицинской службы в населенном пункте Хараста и позиции правительственных войск в населенном пункте Джобар.

В районе Адра террористы «Джейш Аль-Ислам» обстреляли минометными снарядами центральную тюрьму, ранив 4 человека.

Хасака. Боевики ИГ заявили о том, что в районе посёлка Маркада, в 100 километрах южнее города Хасака, ими был сбит штурмовик А-10 "Тандерболт" ВВС США.

Американцы эту информацию официально опровергают.

Дейр-эз-Зор. Террористическая группировка ИГ предприняла очередную безуспешную атаку в городе Дейр-эз-Зор, ударив по позициям Сирийской Арабской Армии у здания бывшего кардиологического центра на берегу Евфрата.

К ночи, после отражения атаки, армейцы зачистили окрестности от оставшихся террористов ИГ и восстановили контроль над блокпостами, потерянными в течение дня.

Авиация коалиции у города Абу-Камаль уничтожила три маршрута поставок ИГ. У города Дейр-эз-Зор разрушила две нефтяные скважины ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Ракка уничтожила два пути снабжения и две нефтяные скважины ИГ. У города Айн Иса – атаковала два плацдарма ИГ.