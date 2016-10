Восточный Алеппо. Выйти-нельзя-остаться

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики:



Aleppo. The result of "humanitarian pause"

The international situation around Aleppo escalated in recent weeks up to a limit, the rhetoric of negotiations between Russia and the United States began to resemble the Cuban Crisis. Americans couldn`t separate the moderate opposition from the terrorists in the east of Aleppo. Humanitarian Pause October 20 - attempt to delimit the warring parties to cease the endless violence and destruction of the city.Few people had hoped that terrorists would come out - it was more likely civilians and those who are still willing to lay down their weapons to come out.

Международная ситуация вокруг Алеппо накалилась в последние недели до предела, риторика переговоров между Россией и США стала напоминать времена Карибского кризиса.Ожидания, что американцы отделят умеренную оппозицию от террористов в восточном Алеппо, не оправдались. Гуманитарная пауза 20 октября - попытка размежевать враждующие стороны,прекратить бесконечное насилие и разрушение города. На выход террористов мало кто надеялся - было больше ожиданий вывести мирных людей и тех, кто всё-таки готов сложить оружие.

The international situation around Aleppo escalated in recent weeks up to a limit, the rhetoric of negotiations between Russia and the United States began to resemble the Cuban Crisis. Americans couldn`t separate the moderate opposition from the terrorists in the east of Aleppo. Humanitarian Pause October 20 - attempt to delimit the warring parties to cease the endless violence and destruction of the city.Few people had hoped that terrorists would come out - it was more likely civilians and those who are still willing to lay down their weapons to come out.

Международная ситуация вокруг Алеппо накалилась в последние недели до предела, риторика переговоров между Россией и США стала напоминать времена Карибского кризиса.Ожидания, что американцы отделят умеренную оппозицию от террористов в восточном Алеппо, не оправдались. Гуманитарная пауза 20 октября - попытка размежевать враждующие стороны,прекратить бесконечное насилие и разрушение города. На выход террористов мало кто надеялся - было больше ожиданий вывести мирных людей и тех, кто всё-таки готов сложить оружие.