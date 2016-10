ЭКСКЛЮЗИВ. Бежавшая от боевиков семья о жизни в восточном Алеппо

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики:



EXCLUSIVE. Family fled from the eastern Aleppo about life on "other" side

20 октября выйти из восточного Алеппо удалось лишь считанным людям. Съемочной группе Anna News удалось взять интервью у только что вышедшей с восточного Алеппо семьи о жизни на "той" стороне. Подробности операции, по понятным причинам, полностью не раскрываются.

October 20 just few people came out from the eastern Aleppo. The Anna News crew took an interview just with these family about life on the "other" side. Details of the operation, for obvious reasons, is not fully disclosed.