Экстремисты в восточном Алеппо казнили 14 человек за призывы покинуть регион и ранены 3 российских офицера

Во время «мирной паузы» три российских офицера получили легкие ранения в результате прицельного огня боевиков по гуманитарным коридорам в Алеппо и экстремисты казнили 14 представителей органов власти восточного Алеппо за то, что они призывали покинуть город. Сообщение пришло из российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Офицеры получили ранения на пункте пропуска правительственных войск в районе Эль-Машарка. Для оказания медпомощи раненые военнослужащие были доставлены на авиабазу Хмеймим.

В российском Центре примирения враждующих сторон также сообщили: "Боевиками группировки Ахрар-аш-Шам были публично казнены 14 представителей местных органов самоуправления восточного Алеппо". По данным Центра, сотрудников местных органов власти боевики казнили за призывы в адрес местных жителей и членов бандгрупп покинуть контролируемые террористами районы города.

Благополучно покинули регион только восемь раненых боевиков. "На пропускном пункте в районе рынка Сук-эль-Хай они были встречены представителями местных органов власти", - сообщили в Центре.

Там сообщили, что боевикам оказали медицинскую помощь, накормили и на автобусе доставили на подконтрольную боевикам территорию.

С таким результатом завершилась «мирная пауза», начатая 20 октября в Алеппо.

В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что гуманитарная пауза в Алеппо продлена на сутки по поручению президента РФ Владимира Путина.