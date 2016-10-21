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Главная Сирийская армия будет сбивать любые самолеты турецких ВВС нарушившие воздушное пространство Сирии опубликовано Nvb2003 в Пт, 21/10/2016 - 12:41 Новость: тема тэги гео Командование правительственной армии Сирии заявило, что сирийская армия будет сбивать любые военные самолеты Турции нарушившие воздушное пространство Сирии. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Сирии.

"Сирийская армия и вооруженные силы предупреждают о готовности сбивать военные самолеты Турции любыми возможными средствами в случае, если они вновь нарушат воздушное пространство Сирии",- написано в заявлении.

Напомним, командование сирийской армии обвинило Анкару в бомбардировке деревень на севере Алеппо, включая Хассаджек.

"Режим Эрдогана несет ответственность за убийство 150 мирных граждан в деревнях Хассаджек, Вардия и Хесья в результате авиаударов", — отмечено в заявлении. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее