Сирийская армия будет сбивать любые самолеты турецких ВВС нарушившие воздушное пространство Сирии

Командование правительственной армии Сирии заявило, что сирийская армия будет сбивать любые военные самолеты Турции нарушившие воздушное пространство Сирии. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Сирии.
"Сирийская армия и вооруженные силы предупреждают о готовности сбивать военные самолеты Турции любыми возможными средствами в случае, если они вновь нарушат воздушное пространство Сирии",- написано в заявлении.
Напомним, командование сирийской армии обвинило Анкару в бомбардировке деревень на севере Алеппо, включая Хассаджек.
"Режим Эрдогана несет ответственность за убийство 150 мирных граждан в деревнях Хассаджек, Вардия и Хесья в результате авиаударов", — отмечено в заявлении.
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