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«Перемирие» в Донбассе на 21 октября

опубликовано alex1943 в Пт, 21/10/2016 - 12:46 Новость: тема тэги гео
zhiteli-petrovki-posle-nochnogo
Политики в Берлине собрались, поговорили - Меркель и Олланд попиарились, Порошенко понервничал, но вырнулся в очередой раз, Путин поскрипел зубами, а проблема, загнанная киевской властью, ЕС и Вашингтоном в глухой угол так и осталась на месте.

Как сообщает источник в силовых ведомствах Республики, украинские террористы накануне вечером и ночью выпустили 158 артиллерийских снарядов и мин по окраинам Донецка, окрестностям Ясиноватой и южных сел ДНР.

«С 18:00 до 02:30 украинская сторона вела обстрелы поселков Старомихайловка, Трудовские на западе Донецка и села Спартак к северу от столицы, огонь также велся по территории промзоны под Ясиноватой и селам Ленинское и Саханка Новоазовского района на юге страны, — рассказал собеседник — По этим участкам было выпущено 97 артиллерийских снарядов калибрами 122 мм и 152 мм и 61 мина калибрами 82 мм и 120 мм».

По данным источника, наряду с тяжелыми орудиями и минометами в ходе обстрелов прифронтовых территорий Республики украинские силовики использовали вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. По сути, боевые действия продолжаются, и угроза гражданскому населению продолжает сохраняться.

Как сообщил глава администрации Петровского района Донецка Максим Жуковский, в результате ночного обстрела украинские террористы повредили восемь жилых домов. «В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены восемь домов. По улице Томская повреждения получили дома №№ 11, 13, 17, 19, 22, по улице Ирины Левченко №№ 16 и 23, Свиридовской № 18», — рассказал чиновник. По данным Жуковского, повреждены окна, кровли и стены жилых домов.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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