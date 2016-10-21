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Главная Бельгия продолжает отрицать причастность к авиаудару по пригороду Алеппо опубликовано Nvb2003 в Пт, 21/10/2016 - 13:09 Новость: тема тэги гео Российская сторона передала сегодня доказательства причастности бельгийских ВВС к бомбардировке селения Хассаджек в Сирии послу Бельгии в Москве Алексу ван Меувену. Подробные сведения о технических аспектах полета двух самолетов F-16 ВВС Бельгии были также переданы военному атташе Бельгии в Москве

Во время передачи заместитель главы МИД Владимир Титов отметил, что упорное отрицание Брюсселем факта нанесения бельгийскими самолетами авиаудара по пригороду Алеппо вызывает недоумение.

Сегодня же министр обороны Бельгии Стивен Вандепут заявил, что доказательства причастности бельгийских истребителей F-16 к авиаудару в Сирии, предоставленные Россией, были сфабрикованы, и Москва должна дать официальное опровержение.

"Эти так называемые доказательства состояли из карты с траекторией полета, который якобы выполняли бельгийские самолеты. Из этой карты видно, что идентификационные номера "свой-чужой" не принадлежат самолетам бельгийских ВВС. Это свидетельствует о том, что обвинения Министерства обороны Российской Федерации в адрес Бельгии являются необоснованными", - говорится в заявлении Вандепута.

Напомним, во вторник по сирийскому селению Хассаджек в провинции Алеппо был нанесен авиаудар, в результате которого погибли шесть человек, четверо ранены, разрушены два жилых дома. В районе были зафиксированы два истребителя F-16, по данным Минобороны, они взлетели с иорданской базы и сразу были идентифицированы как принадлежащие ВВС Бельгии. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее