В Полтаве бывшие милиционеры митинговали под Пенсионным фондом

В Полтаве под зданием областного управления Пенсионного фонда митинговали бывшие милиционеры. Главное их требование — пенсии, как у новых полицейских. Для достижения своей цели, говорят, готовы даже голодание объявить.

Оперативники на отдыхе посчитали, что должны получать больше, чем сейчас, а именно — от пяти до десяти тысяч гривен. За такое, уверяют, готовы бессрочно стоять под стенами Пенсионного фонда и даже прибегнуть к радикальным методам. Несколько десятков человек уже объявили о начале голодовки.

«У меня пенсия 2159 гривен, это очень мало. Я почти всю жизнь работал на оперативных должностях. У меня 22 года выслуги», — говорит участник акции Сергей Титаренко.

Между тем в Пенсионном фонде разводят руками. По словам представителей госучреждения, пересчитать пенсии могут, если профильное Министерство об этом будет ходатайствовать перед парламентом и Кабмином.

«Мы можем провести пересчет только, если будет принято постановление о повышении должностных окладов и других видов денежного обеспечения работникам Национальной полиции», — отметил заместитель руководителя областного управления Пенсионного фонда Владимир Носенко.