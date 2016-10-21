Мусорный кризис на Украине: Николаевская свалка заполнена на 90%

Николаевский полигон отходов, куда также вывозили и львовский мусор, уже заполнен на 90%. На его территории постоянно вспыхивают пожары, а ветер разносит мусор на десятки километров. Николаевский полигон твердых бытовых отходов расширился уже на десятки километров, и мусор все ближе подступает к жилым домам, занимая площадь в 40 гектаров.

Отходы разносит ветром, поэтому от целлофана и пластика страдают поля пшеницы, кукурузы и свеклы.

Разговоры о том, чтобы установить вокруг свалки забор, продолжаются уже десятки лет. Горожане бастовали под Николаевской мэрией. Поэтому голова уверял, что проблему с отходами точно решит, ведь уже даже деньги на это выделены.

«Я уже провел переговоры с главой Николаевского райсовета. Поэтому за 8 лет впервые начали установку забора на свалке. Я лично просил комиссии депутатов горсовета о выделении средств на обустройство мусорного полигона», — уверял мэр Николаева Александр Сенкевич.

Сделать это мэр пообещал в сентябре, хотя в слова чиновника люди не слишком поверили, ведь забора вокруг свалки до сих пор нет.

Подобные Николаевскому полигоны отходов начинали работу еще в советское время, так и нормы, и именно мусор были тогда совсем другими.

«Когда все эти полигоны закладывались, в том числе и Николаевский, никто не представлял в те времена, сколько сейчас будет мусора. Ведь все банки, вся стеклотара были стандартные. Макулатуру тоже организовано собирали и отправляли на переработку, а ее незначительные остатки просто быстро перегнивали на полигонах. И что наиболее важно, не было такой большой массы пластиковой упаковки», — отметил эколог Алексей Василюк.

Именно полиэтилен и пластик создают сегодня основную массу отходов. Такой материал еще и легковоспламеняющийся, поэтому ежегодно на Николаевщине возникают пожары, а люди вблизи свалки страдают от невыносимого и вредного запаха. Единственный выход экологи видят в сортировке мусора. Это не только уменьшит объемы отходов, но и принесет значительные средства в бюджеты городов.

Свалка на Николаевщине заполнена уже на 90%. Однако в прошлом месяце львовские депутаты сообщили, что мусор из Львова будут принимать на полигоне города Николаева.

Однако уже через несколько дней депутаты Николаевского городского совета приняли решение не принимать на городском полигоне твердые бытовые отходы из Львова из-за протестов местного населения.