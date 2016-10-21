Во Львове все чаще находят шприцы наркоманов в людных местах

Львовяне в соцсетях сообщают о многочисленных случаях выявления использованных шприцев в людных местах, в частности, где играют дети. В частности, на ул. Комарова, где уже был случай, когда мальчик укололся использованным шприцем, дети снова обнаружили опасную находку.

«Уважаемые органы внутренних дел, обратите наконец внимание на наш район. Для нас это становится нормой жизни», — призывает неравнодушные.

«На В. Великого 48, такая же история в закрытом дворе, где играют дети. Полиция предлагает людям не трогать наркоманов и вызвать полицию, после чего их оштрафуют на 200 грн (если докажут, что шприц их). Наш закон не предусматривает строгого наказания для таких маргиналов», — отмечает другой сочувствующий.

Такие случаи львовяне фиксируют и на ул. Симоненко, в подъезде сада на ул. Крушельницкой, 9, на ул. Богуна. Люди жалуются на бездействие полиции.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Львова Екатерины Рыбий, патрульные часто обнаруживают такие места возле школ, стадионов, гаражей.

«Патрульные сами фактически ничего не могут сделать. Часто „на горячем“ задерживаем людей, которые пытаются употреблять средства, похожие на наркотические. На место вызывают следственно-оперативную группу, поскольку это уголовное преступление. В этом проводится постоянная работа. Сообщаем в ЛКП, чтобы убрали территорию», — говорит К.Рибий.

По ее словам, в случае выявления накопленных шприцев нужно звонить на 102. В общем, по ее словам, нужно работать в направлении разоблачения и прекращения мест, где собираются наркозависимые.