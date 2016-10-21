Украина обвинила СССР в начале Второй мировой войны

Верховная Рада Украины приняла Декларацию памяти и солидарности парламентов Украины, Польши и Литвы по событиям Второй мировой войны. За соответствующий проект постановления проголосовали 243 депутата.

Документ не только возлагает на СССР вину за начало Второй мировой войны, но и утверждает, что Ялтинские соглашения лидеров антигитлеровской коалиции, закрепившие победу над фашизмом, стали основой "порабощения всей Восточной и Центральной Европы".

Украина привлекает внимание к тому факту, что пакт Риббентропа-Молотова от 23 августа 1939 года, привел к взрыву Второй мировой войны, вызванной агрессией Германии, к которой 17 сентября присоединился Советский Союз. По мнению Верховной рады, последствием тех событий была оккупация Польши Германией и Советским Союзом, a в 1940 году — советская оккупация Литвы, Латвии и Эстонии, что в итоге привело к массовым репрессиям против советского народа.

В декларации также говорится, что "осуществление Российской Федерацией агрессивной внешней политики, оккупация Крыма, поддержка и осуществление вооруженной интервенции на востоке Украины, нарушение основных норм международного права и ведение гибридной информационной войны представляют угрозу для мира и безопасности всей Европы".

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко считает, что антисоветские стереотипы сейчас активно используются против России. Российская Федерация является преемницей СССР и по мнению Ющенко, это «прекрасно понимают враги, поэтому и говорят о советской "оккупации"». По его словам, «эти идеи будут активно финансироваться Западом».