Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Украинская сторона сорвала предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств у линии соприкосновения на участке в районе Станицы Луганской в сроки, оговоренные Рамочным соглашением. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Он констатировал, что "ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР продолжает оставаться напряженной". Майор напомнил, что киевские силовики в очередной раз обстреляли позиции подразделений Народной милиции в районе Станицы Луганской из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

"Согласно Рамочному решению, принятому Контактной группой 21 сентября 2016 года, сегодня истекает срок выполнения мероприятий по разведению сил и средств от линии боевого соприкосновения на участке в районе населенного пункта Станица Луганская", - отметил Марочко.

"Народная милиция ЛНР со своей стороны выполнила все подготовительные мероприятия и готова была своевременно осуществить отвод своих подразделений на этом участке. Однако украинская сторона отказалась отвести свои силы и средства в районе населенного пункта Станица Луганская, тем самым сорвала реализацию условий, достигнутых Контактной группой", - подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики.

"Таким образом, украинская сторона не желает решить конфликт на Донбассе мирным путем, а напротив, использует все методы для эскалации конфликта", - сделал вывод Марочко.