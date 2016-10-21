Брифинг представителя Генеральной прокуратуры ЛНР

Сотрудники Генеральной прокуратуры ЛНР в Краснодонском районе изъяли 560 л спиртосодержащей жидкости, а также уничтожили место хранения контрабандных горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил прокурор отдела Генеральной прокуратуры ЛНР Давид Кац.

"Сотрудниками Краснодонской горрайоной прокуратуры совместно с сотрудниками Краснодонского ГРУВД МВД были задержаны два автомобиля марки "Нива" под управлением двух граждан. В ходе осмотра в салонах указанных автомобилей были обнаружены 112 пятилитровых бутылок с жидкостью прозрачного цвета с характерным запахом спирта без документов, подтверждающих их происхождение. 560 литров жидкости изъяты до принятия решения в соответствии с нормами законодательства Республики", - отметил он.

"Кроме того, в Краснодонском районе сотрудниками Генеральной прокуратуры совместно с сотрудниками финансовой полиции Госкомитета налогов и сборов, Государственного таможенного комитета и МВД ЛНР проведена проверка мест накопления горюче-смазочных материалов, перемещенных на территорию Республики помимо таможенного контроля, либо с сокрытием от таможенного контроля. По результатам проверки изъяты шесть автомобилей, используемые для перемещения контрабандного ГСМ и уничтожено большое количество резервуаров для его хранения", - добавил прокурор.