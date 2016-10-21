На границе с Румынией в частные руки попала земля государственного заповедника

В Черновицкой области, при содействии местных чиновников, неправомерно приватизировали земли заповедника «Зубровица», который расположен вплотную к румынской границе. Общественные активисты уверены, что эта сделка была запланирована с целью — пропускать через частный лес курьеров с контрабандой.

Фальков — забытое Богом и заброшенное людьми село на Буковине. Всего несколько домов, в которых ни воды, ни света, и пограничная застава неподалеку. Зато вокруг села — волшебные Карпаты, живописный зоологический заповедник, в котором водятся редкие зубры. Отсюда до границы с Румынией только два километра.

А еще территория зоологического заповедника «Зубровица» и этот участок — в частной собственности. А это значит, что не только достояние цивилизации, но и природные богатства стали не доступны фалькивчанам, потому что государственный заповедник вдруг оказался в частной собственности.

«Земельные участки были выделены лицам неизвестным, а потом все это было передано одному лицу», — говорит общественный деятель с Буковины Раиса Диакон.

Земли заповедника селу мог передать только Кабмин, однако чиновники этого не делали. Поэтому общественные активисты обратились в прокуратуру и после открытия производства Госфининспекция провела в поселке внеплановую проверку. Проверяющие зафиксировали в акте ревизии, неправомерным отчуждением земли был нанесен ущерб на более чем 3 миллиона гривен.

Активисты уверены: на такие серьезные нарушения продавцы государственных земель пошли ради не менее серьезного гешефта. Ведь участки расположены вплотную к румынской границе.

«Думаю, что это связано с контрабандой», — говорит общественная активистка Раиса Диакон.

В Красносельском поселковом совете, к которому принадлежит Фальков, о том, кто оказался таким наглыми, что перепрыгнул через головы чиновников, продав земли заповедника — рассказывать не хотят.

«Нет ничего. По Фальково у нас ничего нет, никаких документов о той приватизации», — сообщил землеустроитель поселкового совета.

Берегометское лесоохотничье хозяйство, которое занимается заповедником «Зубровица», также причастно к продаже земель лесного фонда.

«Все это произошло без согласования лесхоза, это я утверждаю. Отошли в собственность коммунальную к селу те участки, где жили люди и где пользовались огородами, сенокосами, пастбищами. А по лесу, я не хочу вам на этот вопрос отвечать. На этот вопрос ответит тот, кто вел дело», — сказал главный лесничий Иван Акришора.

А вел уголовное производство по этой земельной сделке прокурор Сторожинецкого района. Однако до сих пор никакого наказания никто не понес.

«Земельные участки выделились из Берегометского лесничего хозяйства. В связи с тем, что был наложен мораторий на продажу земли, они сделали хитро. Сделали так, что это как бы земли запаса Красносельского сельского совета, и раздали ее», — отмечает активистка Раиса Диакон.

Однако лесхоз — не последний фигурант земельного сделки. Ведь разрабатывали генплан, расширяя границы села за счет территории «Зубровица», в Сторожинецком Геокадастре.

«Человек обратился в кадастр с заявлением, участок предоставлялся ему для ведения сельского хозяйства. Было согласование поселкового совета. Далее технические вопросы: разработка проекта отвода и тому подобное. Если Фининспекция считает, что нарушения есть, то пусть подают в суд. Фининспекция — это что есть? Специалисты по земельным вопросам или что?», — говорит главный специалист управления Держгеокадастру в Сторожинецком районе Иван Митрани.

Однако, финиспекция четко установила, что на основании решений Сторожинецкой райгосадминистрации было предоставлено 73 лицам в частную собственность земельные участки Фалькивского лесничества.

«За время моей работы ни одного решения или жалобы, касающиеся этого хутора или этих земельных участков, у нас не было. Я знаю, что когда-то там были выделены и паи земли», — сообщил председатель Сторожинецкой РГА Ярослав Бартош.

Поэтому крайнего ни найти, ни наказать. Но можно найти тех, кто стал владельцем практически всех земельных участков. В публичной кадастровой карте указано, что три участка — в собственности семьи Косован. Во время приватизации земель Игорь Косован работал в Шевченковском отделе исполнительной службы Черновицкого городского управления юстиции. Да еще и погорел на превышении служебных полномочий. Впрочем, владельцем большинства участков является некий Виктор Аверкеев, частный предприниматель. Ранее, по словам активистов, Аверкеев был при погонах. Теперь в полицейской форме ходит его сын Иван.