Главная

Депутат Савченко президенту Порошенко: пора возвращать кресло Януковичу

опубликовано vinodelov в Пт, 21/10/2016 - 16:59 Новость: тема тэги гео
Савченко Порошенко

Бывшая «айдаровка», а ныне Герой Украины и депутат Верховной рады Надежда Савченко предложила нынешнему президенту Петру Порошенко вернуть президентское кресло беглому экс-президенту Виктору Януковичу. Произошло это публично, во время телепрограммы «Право на власть» на украинском канале ТСН.

Савченко выразила недовольство результатом встречи «нормандской четверки» в Берлине, состоявшейся 19 октября. Она раскритиковала неуклюжую украинскую дипломатию и заявила: «Мирная концепция не может быть исполнена при действующей власти на Украине».

По словам Савченко «после таких переговоров Петр Алексеевич должен просто извиниться перед Виктором Федоровичем, пригласить его на Украину и уступить ему свое кресло».

«К сожалению украинская дипломатия слабее в данном моменте. Это должен сделать президент (вернуть Януковича — ред.) после того, как сдал выборы на Донбассе и Конституцию Украины», — сказала Савченко. Симптоматично, что такое выступление депутата поддержало 89% аудитории.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!