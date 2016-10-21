Депутат Савченко президенту Порошенко: пора возвращать кресло Януковичу

Бывшая «айдаровка», а ныне Герой Украины и депутат Верховной рады Надежда Савченко предложила нынешнему президенту Петру Порошенко вернуть президентское кресло беглому экс-президенту Виктору Януковичу. Произошло это публично, во время телепрограммы «Право на власть» на украинском канале ТСН.

Савченко выразила недовольство результатом встречи «нормандской четверки» в Берлине, состоявшейся 19 октября. Она раскритиковала неуклюжую украинскую дипломатию и заявила: «Мирная концепция не может быть исполнена при действующей власти на Украине».

По словам Савченко «после таких переговоров Петр Алексеевич должен просто извиниться перед Виктором Федоровичем, пригласить его на Украину и уступить ему свое кресло».

«К сожалению украинская дипломатия слабее в данном моменте. Это должен сделать президент (вернуть Януковича — ред.) после того, как сдал выборы на Донбассе и Конституцию Украины», — сказала Савченко. Симптоматично, что такое выступление депутата поддержало 89% аудитории.