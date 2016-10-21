Трезвый взгляд националиста: Верховная рада проголосовала за то, что Западная Украина принадлежит Польше

Сын командующего УПА Романа Шухевича, депутат Верховной рады Юрий Шухевич сегодня с трибуны парламента Украины обругал так называемую «Совместную декларацию памяти и солидарности Украины-Польши и Литвы», принятую депутатами 20 октября.

В этой декларации, напомним, осуждается пакт Молотова-Риббентропа 1939 года (по которому Западная Украина ушла от Польши к Советскому Союзу), а также итоги Ялтинской конференции 1945 года, на которой фактически были закреплены нынешние западные границы Украины.

По утверждению Шухевича, проголосовав за декларацию, украинские депутаты на законодательном уровне признали: нынешние западноукраинские земли были отторгнуты от Польши незаконно, а Западная Украина — историческая территория Польши.

«Украинский народ, вчера в этом зале наши депутаты проголосовали за так называемую декларацию памяти и солидарности. Без обсуждения, без всего! Многие даже не знали, за что они голосуют. В то время, как я вечером слушал подробности обсуждения на Польском сейме. Там детально, в двух чтениях, обсуждалось все, как следует. У нас ничего не было, и не могло быть по-другому, потому что нам скинули это заявление поляки, а мы только готовы были подписать… Вы знаете за что вы проголосовали? За то, что мы вроде как из-за пакта Молотова-Риббентропа утратили независимость? Мы заменили одну оккупацию — другой. Польскую — на советскую. Вы думаете, что это голые слова? Нет, господа, из этой декларации выходит, что пакт Молотова-Риббентропа был незаконный. И в результате этого и началась Вторая Мировая война. И в результате этого Польша была оккупирована. И тем самым, они рассматривают наши западные земли как свои польские земли. Там есть очень многозначительное заключение…», — заявил с трибуны Рады Юрий Шухевич. И ведь это сущая правда: присоединенные к Украине в 1939 году западные территории многие польские политики до сих пор называют «восточные кресы» (территории -ред.). Так что неумные и малограмотные украинские депутаты, обуреваемые жаждой хоть чем-то нагадить России, фактически подтвердили принадлежность «восточных крес» Польше.