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Битва за урожай на Днепропетровщине: с ружьями и топорами

опубликовано vinodelov в Пт, 21/10/2016 - 17:48 Новость: тема тэги гео
Битва за урожай

Украинское село возвращается к «доисторическим» временам: урожай и землю приходится отстаивать с оружием в руках. Так произошло в селе Попасное Новомосковского района Днепропетровской области, где бывшие и нынешние владельцы фермерского хозяйства устроили побоище со стрельбой за право на собранный урожай. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацональной полиции Украины в Днепропетровской области.

В боевых действиях участвовали 25 вооруженных мужчин и столько же безоружных. В ходе перестрелки один участник конфликта был ранен. Помимо огнестрельного оружия использовались светошумовые гранаты.

Подоспевшие к месту битвы сотрудники полка полиции особого назначения задержали и доставили в Новомосковский отдел полиции 25 человек, личности которых уже установлены. Добычей полиции также стали 6 охотничьих ружей, помповое ружье, металлическая и деревянная биты, 6 магазинов с патронами, 28 лент с патронами 12-го калибра, 2 ножа, молоток и топор.

Подобные столкновения в украинских селах после майдана происходят все чаще: по сообщениям с Херсонщины и из Николаевской области, вооруженные рейдеры просто приезжают на поля и забирают урожай фермеров.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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