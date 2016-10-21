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Тернопольский нацист угрожал взорвать заправку в Мариуполе

опубликовано vinodelov в Пт, 21/10/2016 - 18:11 Новость: тема тэги гео
Граната

В прошлом году тернопольчанин своим неадекватным поведением создал серьезную опасность для жизни и здоровья клиентов и сотрудников мариупольской автозаправки. Полицейские задержали преступника, но в ходе досудебного расследования, ему удалось бежать. Мужчина прятался на Тернопольщине, пока не был найден правоохранителями двух областей.

В прошлом году в правоохранительные органы обратились сотрудники АЗС с сообщением о том, что неизвестный угрожает взорвать гранату на территории станции. Прибывшие на вызов сотрудники полиции успокоили гражданина и обезоружили его.

Житель Тернопольской области признал свою вину. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение боеприпасов». Подозреваемому грозило 7 лет тюрьмы, однако ранее судимый фигурант не захотел пополнять свою криминальную биографию новым эпизодом и убежал не дожидаясь окончания досудебного расследования.

Мариупольские правоохранители получили информацию о том, что разыскиваемый находится в родном городе, но по месту жительства не является, постоянно меняет адреса и нигде надолго не задерживается.

В тесном взаимодействии с коллегами с Тернопольщины, сотрудники полиции Мариуполя задержали и вернули беглеца в прифронтовой город. Теперь он будет содержаться под стражей.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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