Российская поп-звезда, киевлянка Наташа Королева объявлена персоной нон-гранат на Украине, пока на 5 лет...

Служба безопасности Украины запретила въезд на Украину на 5 лет уроженке Украины Натье Королевой, которая живет и работает в Российской Федерации. Об этом заявили в пресс-центре СБУ. В спецслужбе не объясняют, чем вызвано такое решение.

Киевлянка, сделавшая сценическую карьеру в России, Заслуженная артистка Российской Федерации Наташа Королева (настоящая фамилия — Порывай), еще в 2003 году вступила в партию «Единая Россия». Во время евромайдана приезжала в Киев, поддерживала активистов, приносила им деньги и продовольствие. Об этом рассказывала сама певица.

Известный украинский националист-радикал и русофоб Дмитрий Корчинский на своей странице в соцсети опубликовал ответ на запрос в СБУ своей жены - депутата Верховной Рады от «Радикальной партии» Оксаны Корчинской. В документе, который подписал глава СБУ Василий Грицак говорится, что Наталье Королевой 5 лет запрещено въезжать на территорию Украины.