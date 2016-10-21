Кравчук раскритиковал встречу в Берлине

В эфире “112 канала” экс-президент Украины Леонид Кравчук, комментируя нормандскую встречу сказал, что, по его мнению, первый шаг нормандской четверкой сделан, но реализуется он не быстро. «"Нормандский формат" напоминает клуб встреч, поскольку работает без документального закрепления.»

“Я думаю, что это очень оптимистично. Поэтому будем говорить так, что шаг сделан, но еще не скоро он станет реальным шагом”, - сказал Кравчук.

Он отметил, что во время встречи, например, рассматривался вопрос границы, но во времени он еще не определен, и пока нормандской четверкой не приняты какие-то документы, «то мы не можем знать, о чем там конкретно говорилось.»

“То, что мне довелось почитать и послушать - каждый участник этой встречи акцентирует на своих вопросах, а общее решение не принято и никакой документ также не принят”, - подчеркнул экс-президент.