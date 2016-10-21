Главная

Донбасс: украинская сторона перенесла пункт пропуска «Зайцево» на линии разграничения сторон в поселок Майорск

опубликовано alex1943 в Пт, 21/10/2016 - 19:17 Новость: тема тэги гео
post
По утверждению оккупационной власти, это вызвано заботой о мирных жителях, пересекающих КПП и для их безопасности. Пресс-служба Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) сообщает, что решение о переносе пункта пропуска ближе к линии разграничения принято «для более качественного усиления контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов».

К тому же, по утверждению руководства Госпогранслужбы, это «...позволит уменьшить возможность проникновения на подконтрольную территорию преступных элементов и диверсионных групп».

В ведомстве убеждены, что на пункте пропуска «Майорск» будет уменьшено время ожидания для граждан, пересекающих линию разграничения сил в обоих направления. На территории нового КПП организованы 4 въездных полосы движения и 4 выездных, а также обустроена отдельная полоса для движения местных жителей.

Суточная пропускная способность КПП «Майорск», по заверениям украинской стороны, составит около 7–8 тысяч человек и 2 тысяч автомобилей.

Майорск – один из окраинных районов Горловки, в настоящее время контролируется ВСУ. Поселок состоит из 4-х улиц и железнодорожной станции.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет