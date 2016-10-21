Донбасс: украинская сторона перенесла пункт пропуска «Зайцево» на линии разграничения сторон в поселок Майорск

По утверждению оккупационной власти, это вызвано заботой о мирных жителях, пересекающих КПП и для их безопасности. Пресс-служба Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) сообщает, что решение о переносе пункта пропуска ближе к линии разграничения принято «для более качественного усиления контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов».

К тому же, по утверждению руководства Госпогранслужбы, это «...позволит уменьшить возможность проникновения на подконтрольную территорию преступных элементов и диверсионных групп».

В ведомстве убеждены, что на пункте пропуска «Майорск» будет уменьшено время ожидания для граждан, пересекающих линию разграничения сил в обоих направления. На территории нового КПП организованы 4 въездных полосы движения и 4 выездных, а также обустроена отдельная полоса для движения местных жителей.

Суточная пропускная способность КПП «Майорск», по заверениям украинской стороны, составит около 7–8 тысяч человек и 2 тысяч автомобилей.

Майорск – один из окраинных районов Горловки, в настоящее время контролируется ВСУ. Поселок состоит из 4-х улиц и железнодорожной станции.