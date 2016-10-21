Листовки в Харькове о похоронах Моторолы: «Оккупантов так не провожают, так провожают героев»

Жители Харькова снова показали свое несогласие с киевским режимом, развязавшим кровавую братоубийственную войну на Донбассе. В городе появились расклеенные на домах листовки, на которых видно, какое море жителей ДНР пришло проводить в последний путь Арсения Павлова (позывной «Моторола»), которого майданщики называют «террористом».

Авторы посланий к харьковчанам использовали фото с похорон легендарного командира батальона «Спарта», облетевшие все мировые СМИ. «В Киеве скажут, что он был террористом. Нет. За террористом столько людей не пойдёт. Оккупантов в последний путь так не провожают. Так провожают только настоящих героев»,— говорится в листовках.

Напомним: полковник армии ДНР Арсений Павлов был убит вечером 16 октября. Его взорвали в лифте дома в Донецке, когда Моторола поднимался к себе в квартиру. Где его ждала жена и двое маленьких детей. Власти ДЕР квалифицировали это убийство как теракт и обвинили в его совершении Службу безопасности Украины.