При атаках ВСУ на южные позиции сил ДНР погибли 9 бойцов Республики, еще 13 ранены – Кононов

Девять военнослужащих ДНР погибли, еще 13 получили ранения с начала обострения ситуации на южном участке фронта. Об этом сегодня на брифинге в пресс-центре ДАН заявил министр обороны ДНР Владимир Кононов. «Ценой жизни девяти наших защитников все атаки украинских боевиков были остановлены. Ранения получили еще 13 военнослужащих», — сказал министр.

Кононов уточнил, что в результате обстрелов южных сел Республики один мирный житель погиб и пять получили ранение. Повреждено 14 домостроений в четырех населенных пунктах. По его словам наиболее интенсивным обстрелам со стороны ВСУ подверглись Саханка и Ленинское.

Глава Минобороны также напомнил, что потери противника оказались намного выше – в период с 11 октября более 40 боевиков уничтожено, до 100 ранены. Также уничтожено три БМП ВСУ и один автомобиль с боеприпасами.

«Мы неоднократно первыми выступали за полное прекращение огня и всячески его соблюдали. Преступное украинское командование по-видимому расценило наше искреннее желание, установить мир на Донбассе, как слабость. Но враг вновь ошибся и поплатился за это. Надеюсь, что потери украинских боевиков охладят горячие головы их генералов», — подытожил Кононов.