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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 21 Октября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пт, 21/10/2016 - 20:40

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Во время брифинга 21 октября заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин сообщил, что с начала недели украинские силовики 3161 раз нарушили режим прекращения огня. Из них с применением артиллерии, танков и минометов по территории Республики – 2477 раз. Обстрелы противником велись по 35 населенным пунктам. Наиболее интенсивно обстрелы и провокации осуществлялись на южном направлении, в районе населенных пунктов Саханка, Ленинское и Безыменное. Мы призываем СММ ОБСЕ тщательно разобраться по каждому факту и дать объективную оценку преступным действиям украинских силовиков, — отметил Эдуард Басурин.

Он отметил, что поступила информация о подготовке украинского военного командования к активизации боевых действий в Донбассе. «Это подтверждает переброска личного состава и военной техники к линии соприкосновения. Так, на этой неделе разведкой ДНР дополнительно выявлено: На Горловском направлении – танковый взвод, батарея 152-мм САУ «Акация», две батареи 122-м САУ «Гвоздика» и тридцать грузовых автомобилей с боеприпасами. На Донецком направлении – батарея 152-мм гаубиц «Мста-Б», батарея 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», огневой взвод 122-м САУ «Гвоздика» и танковый батальон. На Мариупольском направлении – две батареи 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», взвод 152-мм гаубиц «Мста-Б», танковая рота, одна РСЗО «Град», батарея 122-мм гаубиц Д-30,и огневой взвод 120-мм минометов», — отметил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее