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«Легенды и тайны старых книг» - новая выставка в художественном музее прифронтового Донецка

опубликовано alex1943 в Пт, 21/10/2016 - 20:43 Новость: тема тэги гео
kniga
Впервые за последние 25 лет книголюбы Донецка и гости столицы ДНР могут видеть 60 редких изданий и графику XVII-XX веков. Самая старая в коллекции музея книга «Отктоих», датирована 1648 годом. Особый интерес посетителей экспозиции вызвали старообрядческие книги, написанные орешковыми чернилами, киноварью и серебром.

«Выставка действительно уникальна и подводит итоги 25-летней собирательской, исследовательской и реставрационной работы музея. Свой Фонд старопечатной и редкой книги музей начал формировать еще в начале 90-х годов пришлого века», - рассказала ведущий научный сотрудник музея Лилия Подворная. По ее словам, многие экспонаты были подарены жителями Донбасса. Первую старинную книгу – «Душенька», 1830 года издания, передал на хранение в музей житель Донецка, академик Владимир Архаров.

Выставку в донецком художественном музее также дополняет графика, рисунки и гравюры знаменитых художников, которые занимались также оформлением книг - Александра Бенуа, Виктора Васнецова, Валентина Серова и других. Эта уникальная книжная экспозиция будет работать в художественном музее до конца нынешнего года.

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