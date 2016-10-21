«Легенды и тайны старых книг» - новая выставка в художественном музее прифронтового Донецка

Впервые за последние 25 лет книголюбы Донецка и гости столицы ДНР могут видеть 60 редких изданий и графику XVII-XX веков. Самая старая в коллекции музея книга «Отктоих», датирована 1648 годом. Особый интерес посетителей экспозиции вызвали старообрядческие книги, написанные орешковыми чернилами, киноварью и серебром.

«Выставка действительно уникальна и подводит итоги 25-летней собирательской, исследовательской и реставрационной работы музея. Свой Фонд старопечатной и редкой книги музей начал формировать еще в начале 90-х годов пришлого века», - рассказала ведущий научный сотрудник музея Лилия Подворная. По ее словам, многие экспонаты были подарены жителями Донбасса. Первую старинную книгу – «Душенька», 1830 года издания, передал на хранение в музей житель Донецка, академик Владимир Архаров.

Выставку в донецком художественном музее также дополняет графика, рисунки и гравюры знаменитых художников, которые занимались также оформлением книг - Александра Бенуа, Виктора Васнецова, Валентина Серова и других. Эта уникальная книжная экспозиция будет работать в художественном музее до конца нынешнего года.