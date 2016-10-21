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Ватник – украинцам. Зачем нам освобождать ВАС?

опубликовано Nvb2003 в Пт, 21/10/2016 - 20:51
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР, блогер Сергей Василевский (Ватник) отвечает на вопрос, который прислали ему из Украины, когда же Республики Донбасса освободят Украину от власти Порошенко и его приспешников и будут ли они это делать.
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:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"