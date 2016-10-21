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Главная Ватник – украинцам. Зачем нам освобождать ВАС? опубликовано Nvb2003 в Пт, 21/10/2016 - 20:51

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Военнослужащий Народной милиции ЛНР, блогер Сергей Василевский (Ватник) отвечает на вопрос, который прислали ему из Украины, когда же Республики Донбасса освободят Украину от власти Порошенко и его приспешников и будут ли они это делать. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее