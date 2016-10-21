Брифинг НГОУ ГШ ВС РФ генерал-лейтенанта С.Ф. Рудского 21.10.2016

Россия по решению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина продлевает гуманитарную паузу в сирийском Алеппо еще на сутки, с 8 до 19 часов 22 октября. В то время как Россия выполняет свои обязательства, боевики "умеренной оппозиции" и их западные покровители всячески препятствуют нормализации обстановки в Алеппо. Террористы блокируют и обстреливают гуманитарные коридоры, продолжают репрессии в отношении мирного населения города, ведут огонь по жилым кварталам. Идет подготовка к их наступлению на Алеппо. Об этом на брифинге в пятницу сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.