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Брифинг НГОУ ГШ ВС РФ генерал-лейтенанта С.Ф. Рудского 21.10.2016

опубликовано Nvb2003 в Пт, 21/10/2016 - 21:32
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Россия по решению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина продлевает гуманитарную паузу в сирийском Алеппо еще на сутки, с 8 до 19 часов 22 октября. В то время как Россия выполняет свои обязательства, боевики "умеренной оппозиции" и их западные покровители всячески препятствуют нормализации обстановки в Алеппо. Террористы блокируют и обстреливают гуманитарные коридоры, продолжают репрессии в отношении мирного населения города, ведут огонь по жилым кварталам. Идет подготовка к их наступлению на Алеппо. Об этом на брифинге в пятницу сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

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корреспондент "Анна-ньюз"