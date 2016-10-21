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Атаки украинских боевиков остановлены, уничтожены 40 карателей, - министр обороны ДНР

опубликовано alex1943 в Пт, 21/10/2016 - 22:28 Новость: тема тэги гео
kononv
Украинская армия продолжает вести атаки на территорию ДНР. Особенно напряженная обстановка была последние недели на юге, в районе оккупированного ВСУ Мариуполя, где каратели, нарушая минские соглашения, вели огонь по позициям защитников молодой Республики и населенным пунктам.

Провокационное наступление ВСУ было остановлено армией ДНР высокой ценой: девять военнослужащих ДНР погибли, тринадцать ранены. Об этом сообщил министр обороны ДНР Владимир Кононов. Он уточнил, что в результате обстрелов южных сел Республики один мирный житель погиб и пять получили ранение. Повреждено 14 домостроений в четырех населенных пунктах. По его словам, наиболее интенсивным обстрелам со стороны ВСУ подверглись южные села Саханка и Ленинское.

Глава Минобороны также напомнил, что потери противника оказались намного выше – в период с 11 октября более 40 боевиков уничтожено, до 100 ранены. Также уничтожены три БМП ВСУ и один автомобиль с боеприпасами.

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