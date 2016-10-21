Чиновники Днепропетровска решили лишить город горячей воды: экономически не выгодно

Власти Днепропетровска (город декоммунизирован майданщиками в Днепр), где проживают около миллиона жителей, решили полностью отказаться от поставки потребителям горячей воды в течение всего отопительного сезона из-за высокой стоимости этой услуги – 70 гривен за кубометр.

Об этом сообщил заместитель городского головы, руководитель департамента по вопросам коммунального хозяйства Михаил Лысенко. «Сколько квартир из ста согласятся платить 70 гривен за куб? Я думаю – максимум десять. При таких условиях это экономически невыгодно», – сказал Лысенко.

По словам чиновника, жители Днепропетровска сейчас самостоятельно обеспечивают себя горячей водой, устанавливая водонагреватели и колонки. Однако главный коммунальщик Днепропетровска не сказал главное: устанавливают водонагреватели или газовые колонки, где есть такая возможность, люди исключительно не бедные. Остальные, а таких большинство, будут вынуждены греть воду на плите.

На сегодняшний день в Днепропетровске каждый десятый дом еще не подключен к системе отопления, хотя ночами уже отмечаются первые морозы.