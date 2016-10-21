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Главная Тарифные бунты на Украине. Сравнение тарифов в ДНР и на Украине опубликовано Nvb2003 в Пт, 21/10/2016 - 22:52

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в Донецкой Народной Республике значительно ниже, чем сейчас на Украине. Об этом заявил 21 октября в ходе брифинга в Донецке первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев.

«Об этом сами за себя говорят цифры. Как вы знаете, сейчас на Украине начались «тарифные» бунты — люди выходят на митинги. Заслуга руководства нашей Республики — несмотря на повышение цен на энергоносители, стараемся сохранять прежние тарифы», — сказал он. Виталий Кижаев показал сравнительную таблицу, из которой видно, что украинцы в Киеве платят за отопление в 4,5 раза больше, чем жители Донецка. За горячую воду дончане платят меньше, чем киевляне, в 3,9 раза. Если посчитать вместе весь спектр услуг ЖКХ, то в среднем один человек в Донецке платит за ЖКХ 883 рубля, а киевлянин (в перерасчете с гривны на рубли по курсу 1:2) — 3155 рубля. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее