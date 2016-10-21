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Главная В ДНР объявлено о слиянии энергопоставляющих компаний опубликовано Nvb2003 в Пт, 21/10/2016 - 22:55

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня, 21 октября, в Донецке прошел пресс-брифинг и.о. заместителя министра угля и энергетики ДНР Александра Федорова, который объявил о вхождении ООО «Компания Энергосервис Виколд» в состав Государственного предприятия «Региональная энергопоставляющая компания». Кроме того, на мероприятии присутствовали Генеральный директор ГП «Региональная энергопоставляющая компания» Александр Оленица и директор компании «Энергосервис Виколд» Владислав Федоров.

«В Донецкой Народной Республике существуют только две компании, имеющие право на сбор средств за электроэнергию на счета Центрального Республиканского Банка. Это ГП «Республиканская энергопоставляющая компания», которая действует на основании Распоряжения Совета министров ДНР, а также компания «Энергосервис Виколд», действующая на основании Распоряжения Главы ДНР. Все средства, поступающие от физических и юридических лиц, поступают в энергетическую систему Республики и обеспечивают ее бесперебойное функционирование. Руководством Республики было принято решение о слиянии этих двух предприятий. Компания «Энергосервис Виколд» будет присоединена к ГП «Региональная энергопоставляющая компания». При этом к «Региональной энергопоставляющей компании» переходят все права и обязанности компании «Виколд». Контроль за исполнением данного Постановления Совета министров ДНР возложен на министра угля и энергетики ДНР. В соответствии с постановлением министерством будет создана комиссия, которая определит порядок слияния в соответствии с действующим законодательством. Все платежи за потребленную электроэнергию, поступившие ранее на счета компании «Виколд» в Центральном Республиканском Банке, сохраняются и будут учтены при реорганизации. Порядок оплаты не меняется», — заявил Александр Федоров. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее