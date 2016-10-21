Кравчук хочет пополнения нормандского формата, втроем не получается "дожать Россию"

Леонид Кравчук в эфире “112 канала”, посетовав на отсутствие документов по итогам встречи «нормандской четверки», захотел сделать «пятёрку», а то и «семерку»

Он заявил, что после президентских выборов в США может произойти пополнение нормандского формата: "Я не думаю, что сразу после выборов что-то будет меняться. Возможно, если и будет что-то меняться, то это пополнение нормандского формата, скажем, будет не 4, а 5, 6 или и 7 участников", - сказал он.

Кравчук напомнил, что заменить Нормандский формат очень непросто, потому что на это не соглашается Россия. "Я давно предлагал заменить нормандский формат Будапештским форматом, где действительно есть ответственность государств перед Украиной за ее территориальную целостность и суверенитет", - заметил он.

При этом Кравчук выразил убеждение, что к переговорам относительно Донбасса стоило бы присоединить Британию и Польшу.

"Но Россия хочет привлекать лишь тех, кто имеет исторические связи с ней, они не хотят англосаксов. Но нельзя все время идти на поводу российских интересов", - отметил экс-президент.

Он также заверил, что Германия и Франция действительно являются союзниками Украины, но даже втроем не удается "дожать Россию".